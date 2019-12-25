В Петербурге нашли подозреваемого в убийстве бывшего силовика спустя два года

Убийство произошло в Ханты-Мансийске.

Во вторник, 10 ноября, в Петербурге задержали горожанина, подозреваемого в убийстве бывшего полицейского в Ханты-Мансийске, сообщила "Фонтанка".

Убийство бывшего заместителя начальника Сургутского РУБОПа, ветерана МВД Сергея Григорьева произошло в июле 2018 года. Кровь подозреваемого обнаружили в квартире убитого. 49-летнего мужчину задержали накануне на Камышовой улице. В Ханты-Мансийск петербуржца отправят принудительно. Местные СМИ писали, что Григорьева нашли с с множественными ранами на груди. Причина убийства может крыться в деятельности последних лет бывшего полицейского – он занимался бизнесом.

Ранее мы писали, что в сети опубликовано видео задержания срочника, который утром расстрелял сослуживцев.

Фото: Piter.TV