В антисанитарных условиях хранилось более 131 тонны сухого молока.

В пятницу, 12 апреля, в Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной молочки из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Склад обнаружили благодаря перемещениям автомобилей, которые перевозили крупные партии сухого молока производства Слуцкого сыродельного комбината. Как оказалось, по документам продукция должна была курсировать между Белоруссией и Киргизией, но ее выгружали в Северной столице. Стоит отметить, что в России разрешен лишь транзит молока этой марки.

Так, в антисанитарных условиях хранилось более 131 тонны сухого молока. На складе товар перефасовывали, а затем перебивали маркировку. Как сообщили в ведомстве, на этом "предприятии" зарегистрировано шесть организаций, которые имеют хозяйственные связи.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли всю продукцию. Пробы направлены в лабораторию на исследования.

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