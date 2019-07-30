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В Петербурге нашли боеприпасы времен ВОВ
Сегодня, 18:07
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arteliseev

В Петербурге нашли боеприпасы времен ВОВ

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Находку обнаружили в Пушкинском и Невском районах.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила, что в городе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной Войны. 

В среду, 5 февраля, минометную мину обнаружили на перекрестке Витебского проспекта и Санкт-Петербургского шоссе. А 6 февраля у дома №51 по Обуховской обороне нашли пять артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

Западный военный округ вывез боеприпасы на полигон и уничтожил их. 

Ранее мы сообщали, что водитель получил серьезные травмы в ДТП во Фрунзенском районе.

Фото: pixabay.com

Теги: боеприпас вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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