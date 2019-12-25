Водитель получил серьезные травмы в ДТП во Фрунзенском районе

Мужчина не справился с управлением и наехал на обочину.

В субботу, 8 февраля, стало известно о ДТП на Витебской-Сортировочной улице, в результате которого водитель получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, все случилось около 15:40. Мужчина 36 лет, находившийся за рулем автомобиля марки "Chevrolet Epica", не смог справиться с управлением и наехал на обочину. В результате этого его машина перевернулась.

Пострадавшего госпитализировали. Его состояние на оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: pexels