  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель получил серьезные травмы в ДТП во Фрунзенском районе
Сегодня, 17:41
67
Arinablinova

Водитель получил серьезные травмы в ДТП во Фрунзенском районе

0 0

Мужчина не справился с управлением и наехал на обочину.

В субботу, 8 февраля, стало известно о ДТП на Витебской-Сортировочной улице, в результате которого водитель получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. 

По предварительным данным, все случилось около 15:40. Мужчина 36 лет, находившийся за рулем автомобиля марки "Chevrolet Epica", не смог справиться с управлением и наехал на обочину. В результате этого его машина перевернулась.

Пострадавшего госпитализировали. Его состояние на оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что две маршрутки столкнулись на проспекте Луначарского.

Фото: pexels

Теги: дтп, перевернулся, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии