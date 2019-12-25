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Две маршрутки столкнулись на проспекте Луначарского
Сегодня, 13:20
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Arinablinova

Две маршрутки столкнулись на проспекте Луначарского

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Автомобили сильно не пострадали.

В субботу, 8 февраля, стало известно о столкновении двух маршруток на проспекте Луначарского. Машины врезались друг в друга в промежутке между пересечениями с проспектом Культуры и улицей Демьяна Бедного. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург, социальной сети "Вконтакте". 

На фотографиях видно, что транспортные средства сильно не пострадали. О пострадавших на момент написания не сообщалось. 

В комментариях предположили, что ДТП могло произойти из-за конкуренции: "оба водителя пытались доехать до остановки первыми, чтобы не делить пассажиров".

Ранее мы писали, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Красносельском районе.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: дтп, маршрутки, проспект луначарского
Категории: Лента новостей,

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