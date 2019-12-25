В Петербурге возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Красносельском районе

Авария произошла ещё вчера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 февраля, в пятницу, около 12:30 в городе Красное Село на перекрестке ул. Гвардейская и пр. Ленина произошло ДТП.

Водитель автомобиля "Шкода Рапид" выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с фургноном "ГАЗ 27057".

В результате ДТП от полученных травм в карете скорой помощи скончалась пассажирка автомобиля "Шкода".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили, что легковушка и каршеринг не смогли поделить дорогу на Итальянской.

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