В Петербурге нашли похищенный в прошлом году Lexus

Петербургские полицейские нашли похищенную в прошлом году иномарку. Lexus стоимостью 2,6 млн рублей был припаркован на проспекте Испытателей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Дорогая машина пропала в начале октября 2018 года. Ее угнали с парковки торгового центра на Парашютной улице.

О местонахождении автомобиля сообщили законному владельцу. В настоящий момент полиция ищет угонщиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге угнали "Кадиллак" за пять миллионов рублей.

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