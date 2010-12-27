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В Петербурге нашелся болельщик ЧМ-18 из Нигерии
Сегодня, 11:35
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alexandra08
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В Петербурге нашелся болельщик ЧМ-18 из Нигерии

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Мужчина приехал в Петербург летом и остался жить без регистрации.

В Петербурге нашелся болельщик ЧМ из Нигерии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Житель Нигерии остался в Северной столице после чемпионата мира по футболу. В понедельник, 29 октября, в полицию Калининского района обратился 26-летний гражданин Нигерии, попросивший принять меры к розыску его национального паспорта, потерянного еще 1 сентября. Болельщик приехал в Петербург на ЧМ-2018, и остался жить без регистрации. Обнаружив пропажу паспорта, он обратился в полицию, чтобы восстановить  документ. С собой у нигерийца был только паспорт болельщика.

Ранее сообщалось, что перуанцы воровали ценные вещи и деньги у болельщиков во время ЧМ-2018.

Фото: pixabay.com

Теги: ан оперативное прикрытие , болельщик из нигерии , нигерия , чм-18
Категории: Лента новостей Новости СПб

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