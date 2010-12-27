Перуанцы воровали ценные вещи и деньги у болельщиков во время ЧМ-2018

Суд Санкт-Петербурга приговорил их к 9 месяцам лишения свободы.

В Санкт-Петербурге прошло судебное заседание, на котором разбиралось дело четырех перуанцев, грабивших болельщиков ЧМ-2018. Об этом сообщают городские СМИ.

Все четверо: Минайя Чавес, Лопес Онор, Хайме Кордова и Вильясанте Чунки в самом начале мая сговорились насчет того, что будут красть ценные вещи и деньги у туристов, приезжающих в Россию на ЧМ-2018.

По версии следствия, 12 июня, перуанцы в терминале аэропорта Пулково похитили сумку у гражданина Кореи. У туриста в сумке находилось 40 тысяч рублей. А 15 июня в гостинице "Азимут" они же украли сумку с важными бумагами и деньгами на общую сумму почти 217 тысяч рублей.

Все четверо свою вину признали, суд приговорил их к заключению на 9 месяцев.

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Фото: Piter.TV