В Петербурге нарисовали 70-метровое граффити по мотивам "Евгения Онегина"

Рисунок украшает стену ЦДС «Приневский» на Русановской улице, 16 к1.

В Невском районе Санкт-Петербурга арт-группа Явь нарисовала 70-метровое граффити со сценами из произведения "Евгений Онегин". Самый масштабный уличный рисунок появился на стене комплекса ЦДС "Приневский" на Русановской улице, 16 к1.

Как рассказали сами художники, они сразу решили создать "спокойную" картину, поэтому отказались от полической и социальной темы. Среди других литературных первоисточников они также рассматривали произведения Достоевского, или поэмы "Двенадцать" Блока, "Реквием" Ахматовой и "Черный человек" Есенина. В итоге выбор пал на менее "тяжелое" произведение Пушкина.

Работу над граффити художники начали 4 августа и закончили лишь через 17 дней. По их словам, проект стал одним из самых трудных и интересных в их карьере.

Мы закончили наш проект, 220 кв. м. и три сумасшедшие недели, мы никогда так не сгорали (психологически, солнце не при чем), как при работе над Онегиным, это было круто, и это очень важный опыт взаимодействия с институциями. Арт-группа Явь

Ранее жители Северной столицы объявили войну бездумному рекламному вандализму с помощью граффити. Первыми плодами их деятельности стали изображения греческого воина и девушки с виноградом на трансформаторной будке на углу Греческого проспекта и 3-й Советской улицы.

Фото: ВКонтакте/yav_zone