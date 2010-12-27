Греческий воин и девушка с виноградом появились в Центральном районе

Таким образом петербуржцы борются с рекламой.

Жители Северной столицы объявили войну бездумному рекламному вандализму. Петербуржцы начали рисовать граффити на заклеенных объявлениями трансформаторных будках. Об этом они рассказали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Первым проектом художников стал заклеенный рекламой электрический шкаф на углу Греческого проспекта и 3-й Советской улицы. Активисты полностью очистили объект, загрунтовали и нарисовали два граффити греческой тематики – девушку с виноградом и греческого воина. Чтобы защитить изображение от хулиганов его покрыли антивандальным лаком. Работа обошлась петербуржцам в 6 тыс. рублей.

Зарубежный и российский опыт показывают, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления.

По словам активистов, они не собираются останавливаться на достигнутом и планируют оформить еще один шкаф в середине сентября при помощи краудфандингового сбора.

Фото: Вконтакте/mytndvor

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