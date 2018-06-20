Рылом не вышел: пьяный петербуржец устроил дебош на входе в галерею современного искусства

Мужчина при помощи кулаков пытался проникнуть в "Свиное рыло".

В воскресенье, 7 апреля, пьяный мужчина напал на сотрудника галереи современного искусства "Свиное рыло". Рыжий незнакомец с бородой пытался попасть в зал "Колдовских художников" при помощи кулаков. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Инцидент произошел на входе в заведение, расположенного по адресу набережная реки Фонтанки, 5. Мужчина пришел в галерею современного искусства в компании друзей. На пути у нетрезвых посетителей встал куратор Олег Шагапов. Он предупредил молодых людей, что вход в состоянии алкогольного опьянения запрещен. Однако жаждущие искусства решили прорываться с силой.

Рыжий злоумышленник начал бить Шагапова по голове и лицу. Потерпевший отделался несколькими синяками и шишкой, как рог, на лбу. Заявление было подано в полицию.

Нападающий сразу же скрылся с места преступления. Пресс-служба галереи опубликовала фотографию незнакомца. За его опознание гарантируют вознаграждение.

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Фото: ВКонтакте / Свиное рыло, Piter.TV