В Петербурге найдена мертвой девушка героя известного мема

Погибшей было 17 лет.

В квартире на Загородном проспекте, 45 в Петербурге полиция обнаружила труп несовершеннолетней девушки. Об этом 31 декабря сообщила "Фонтанка".

По сведениям источника в правоохранительных органах, погибшая проживала вместе со своим с 24-летним молодым человеком. Она не виделась с ним порядка двух недель, пока мужчина был в отъезде. Вернувшись домой, бойфренд нашел в квартире мертвое тело. Известно, что накануне девушка разговаривала по телефону с родителями.

Тело отправлено на экспертизу. Неизвестно, что могло послужить причиной смерти. Предполагается, что девушка скончалась от передозировки лекарствами. Однако явных доказательств этого нет. Антидепрессанты погибшая не принимала.

Сожителем девушки был известный в стране молодой человек по имени Антон Сидоров. Его имя совпадает с именем героя мема нулевых "Повар спрашивает повара".

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Фото: CITYWALLS / grigorian