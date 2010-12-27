На улице Турку пешеход попал под колеса машины

Его увезли в реанимацию.

Днем 31 декабря во Фрунзенском районе автомобиль сбил человека, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Происшествие случилось на улице Турку возле дома №5. Как рассказала свидетельница ДТП, человека сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе.

По словам очевидцев, реанимация долго стояла возле места происшествия, а после увезла пострадавшего.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: ВАЗ пробил ограждение на дороге в Московском районе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".