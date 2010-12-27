В Петербурге и Ленобласти наградили лучших полицейских

Премии получили действующие сотрудники полиции и ветераны МВД.

Губернаторы Петербурга и Ленобласти, Александр Беглов и Александр Дрозденко, наградили лучших сотрудников полиции накануне их профессионального праздника. Об этом сообщили пресс-службы двух правительств.

В Смольном присудили правительственные премии "Лучший участковый уполномоченный", "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних" и несколько других. Губернатор наградил полицейских за успехи в укреплении правопорядка в городе. В доме правительства Ленобласти присоединились к поздравлениям охранников правопорядка и пообещали полицейским улучшение условий для достойной службы.

Также Беглов отметил, что в грядущем году финансирование полиции увеличится до 450 млн рублей. Дрозденко напомнил про госпрограмму "Безопасность Ленинградской области", которая предполагает оснащение камерами видеонаблюдения улиц в селах и городах, продолжит развивать программу "Безопасный город" на дорогах. Также полицию дополнительно оснастят отделами и автотранспортом.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отметят в стране в грядущее воскресенье, 10 ноября.

Ранее в Смольном наградили лучших петербуржцев.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти