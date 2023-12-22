В Петербурге начинается исследование снижения выбросов в атмосферу вредных веществ

Реализация программы по переходу на экологически чистые виды техники в пассажирском транспорте, которая прошла в последние годы в Северной столице, уже дала значительные результаты.

В Петербурге планируется провести масштабное исследование по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу при использовании автобусов, работающих на природном газе. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Руководство ведомства отметило, что реализация программы по переходу на экологически чистые виды техники в пассажирском транспорте, которая прошла в последние годы в Северной столице, уже дала значительные результаты – объём выбросов вредных веществ удалось сократить на 26 тыс. тонн. Для наглядности комитет продемонстрировал инфографику, иллюстрирующую этот факт: такие грузы уравнялись бы с весом двух фасадов "Лахта Центра" или двух Эйфелевых башен.

Огромный вклад в экологию города был сделан благодаря применению новой модели обслуживания транспорта, обновлению парка всех видов общественного транспорта, расширению маршрутной сети с помощью троллейбусов повышенной автономности и развитию электробусного движения. Точные данные о достигнутых результатах планируют получить в ходе комплексного практического исследования, которое будет проведено совместно с Санкт-Петербургским архитектурно-строительным университетом (кафедра технической эксплуатации транспортных средств), Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России и Пассажиравтотрансом.

Ранее мы сообщили о том, что более 2 млн пассажиров не оплатили проезд в наземном транспорте Петербурга.

Фото: Piter.TV