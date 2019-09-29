Маршрут бегунов проходит по Английской набережной через Благовещенский мост, Васильевский остров и мимо Меншиковского дворца.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге начался всероссийский полумарафон "ЗаБег". Об этом сообщает ТАСС.

Полумарафон стартовал в воскресенье в 9:00 по Московскому времени на Исаакиевской площади. Маршрут бегунов проходит по Английской набережной через Благовещенский мост, Васильевский остров и мимо Меншиковского дворца.

Известно, что в "ЗаБеге" приняли участие восемь тысяч петербуржцев. Отмечается, что из них две тысячи бегут полумарафон, тысяча на других дистанциях. Кроме того, более пяти тысяч участвуют в онлайн-марафоне.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается дождь и до +20 градусов.

Фото:pixabay