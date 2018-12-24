В Петербурге начали обучать общественных наблюдателей

Около четырех тысяч человек будут контролировать выборы губернатора города.

В среду, 24 июля в большом концертном зале "Октябрьский" прошел первый общегородской этап обучения общественных наблюдателей на выборах губернатора Петербурга, а также депутатов муниципальных советов. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Участникам рассказали о теории и практике. Например, речь шла о сфере законодательства – статусе и роли наблюдателя, а также о непосредственной обработке заполненных бюллетеней.

Выборы 8 сентября 2019 года – не просто политическое событие, это важный шаг в жизни нашего города. Здесь присутствует почти 4 тысячи человек, которые заявили о своем желании стать общественным наблюдателем. Хочу, чтобы каждый из нас ни на минуту не забывал о своем особом статусе и полномочиях – защищать интересы петербуржцев, гарантировать реализацию в полном объеме их избирательных прав. Председатель Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова

Второй этап обучения пройдет с 10 по 20 августа в каждом районе Петербурга. Итоговые знания выпускников проверят с помощью специального опроса. Всего планируют обучить около четырех тысяч общественных наблюдателей.

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Фото: пресс-центр администрации Петербурга