В Петербурге началось обновление дорожной разметки

В этом году данные работы планируется выполнить на 1595 улицах общим объёмом 728 837 квадратных метров.

В начале мая подрядные организации Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга приступили к работам по нанесению и обновлению дорожной разметки в городе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В этом году данные работы планируется выполнить на 1595 улицах общим объёмом 728 837 квадратных метров.

Сейчас план выполнен на 19%: нанесено более 40 тысяч м2 поперечной дорожной разметки на пешеходных переходах и более 65 тысяч м2 продольной разметки, а также более 9 тысяч м2 дорожной разметки холодным пластиком на островках безопасности и остановках.

Ранее на Piter.TV: Капремонт улицы Решетникова в Петербурге завершён на 60%.

Фото: Piter.tv