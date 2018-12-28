В Петербурге снимают фильм об американской мечте с Ходченковой и Серебряковым

Картину продюсирует Александр Цекало.

В Петербурге проходят съемки художественной картины с участием российских звезд. Созданием занимается съемочная группа компании "Среда". Ориентировочное название фильма заявлено как "Скажи ей". В работе принимают участие Светлана Ходченкова и Артем Быстров.

Сюжет рассказывает о матери, которая забирает сына в США. Женщина решает навсегда покинуть Россию, чтобы попытаться достичь "американской мечты". Далее ей приходится мириться с собственным выбором. Мальчик скучает по отцу, оставшемуся в стране. Он надеется вернуться домой, так как Америка так и не смогла стать для него родной.

Известно, что в картине также играют Алексей Серебряков, Марина Игнатова и Ирина Розанова. Проект создается при поддержке Фонда кино.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сети появился новый трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли.

Фото: Instagram/svetlana_khodchenkova