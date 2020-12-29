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В Петербурге начались съемки фильма "Адвокат империи"
Сегодня, 15:30
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Alena_Zinovieva

В Петербурге начались съемки фильма "Адвокат империи"

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Вместо машин на улице появились повозки с лошадьми, а местные жители сменили пуховики на расшитые кружевом платья.

В Петербурге стартовали съемки фильма "Адвокат империи". Об этом пишут "Невские Новости".

Съемочную группу можно увидеть в Соляном переулке на участке от улицы Гангутской до улицы Пестеля. Место действия ненадолго вернулось в прошлое, а точнее в атмосферу XIX века. Вместо машин на улице появились повозки с лошадьми, а местные жители сменили пуховики на расшитые кружевом платья. На дороге сквозь грязь не видно асфальта.

Съемки фильма перекроют движение на участке, где проводятся съемки, до вечера 26 января. В этот период времени автомобилистам запрещено здесь оставлять свой транспорт, а также проезжать мимо.

Ранее мы писали, что съемки фильма с Петровым в роли Есенина ограничат движение на Васильевском острове.

Фото: pixabay.com

Теги: ограничение движения, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Джаксылыков Расул
Сегодня 15:47

Обожаю средневековый фильм

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