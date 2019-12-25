В Петербурге начали снимать фильм "Далекие близкие" режиссера Ивана Соснина

Режиссер считает, что его фильм по жанру - некое сплетение роуд-муви и драмеди.

В Петербурге начались съемки дебютного фильма режиссера Ивана Соснина "Далекие близкие", совместного производства "Киностудии КИТ", онлайн-кинотеатра KION (МТС Медиа) и Red Pepper Film. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Режиссер считает, что его фильм по жанру - некое сплетение роуд-муви и драмеди. Он говорит, что "есть моменты, над которыми можно плакать, а есть и комедийные моменты".

Это история о путешествии на машине отца и сына в Подомосковье из Хабаровска к интернет-знакомой старшего. По сюжету отношения между героями холодные "последнее время они все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми". Соснин затрагивают не только тему "отцов и детей", но и "проблему социальных сетей".

Роуд-муви про нашу страну охватит самые невероятные и красивые локации России: съемки проекта пройдут в Хабаровске, на Байкале, на Ольхоне, в Бурятии, в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В главных ролях задействованы такие актеры, как Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро и другие.

Ранее режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на кинофестивале в Одессе.

Фото: Киностудия КИТ