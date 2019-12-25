В Петербурге подводную часть дамбы готовят к ремонту

С Невской и Финской стороны были установлены ремонтные затворы.

В Петербурге продолжается подготовка к ремонту подводной части дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Подготовительные работы на водопропускном сооружении В-3 ведутся в секции номер 8. Сегодня, 6 мая, с помощью буксирного теплохода "Зенит" специалисты доставили по воде и установили с Невской и Финской стороны два ремонтных затвора. В дальнейшем здесь осушат затворную камеру и начнут работы по восстановлению железобетонных конструкций ниже уровня воды.

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Фото: Instagram / dambaspb_kzs