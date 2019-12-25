Праздничные флаги и баннеры повесили на фасадах 31 станции.

Станции петербургского метрополитена украсили ко Дню Победы. На фасадах появились праздничные флаги, стикеры и баннеры. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Самый большой баннер размером 8 на 1,3 метра повесили на здании станции "Приморская". Конструкции почти такого же размера установлены на станциях "Ладожская" и "Елизаровская". Всего к 9 мая украсили 31 станцию подземки.

Плакаты в честь Дня Победы также появились в вагонах на всех линиях петербургского метрополитена. Поздравительные постеры можно увидеть на верхних и нижних гребенках, а также на балюстрадах эскалаторов. В течение всего 9 мая пассажиры будут слышать поздравления, транслируемые по громкой связи в эскалаторных тоннелях.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут почтить погибших на войне с помощью приложения "Свеча в окне".

Фото: pixabay.com, пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"