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В Петербурге и области начали работать пункты по сбору новогодних елей
Сегодня, 13:15
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В Петербурге и области начали работать пункты по сбору новогодних елей

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В этом году будут работать 40 точек.

В Петербурге и области стартовала акция "Ёлки, палки и щепа", в рамках которой открылись пункты по сбору новогодних елей. 

Сдать на утилизацию можно как целые деревья, так и ветки. Предварительно необходимо снять с елей мишуру, блестки, скотч. 

Пункты в разных районах города и области будут работать до 31 января. Адреса можно узнать на официальном сайте акции. Также 13, 20, 27 января и 3 февраля горожане по предварительной заявке могут воспользоваться услугой Экотакси.спб. Для заказа необходимо написать в группу проекта

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на новогодних праздниках.

Фото: pexels.com

Теги: акция, елки, пункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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