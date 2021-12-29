В Петербурге и области начали работать пункты по сбору новогодних елей

В Петербурге и области стартовала акция "Ёлки, палки и щепа", в рамках которой открылись пункты по сбору новогодних елей.
Сдать на утилизацию можно как целые деревья, так и ветки. Предварительно необходимо снять с елей мишуру, блестки, скотч.
Пункты в разных районах города и области будут работать до 31 января. Адреса можно узнать на официальном сайте акции. Также 13, 20, 27 января и 3 февраля горожане по предварительной заявке могут воспользоваться услугой Экотакси.спб. Для заказа необходимо написать в группу проекта.
Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на новогодних праздниках.
Фото: pexels.com
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