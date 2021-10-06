В Петербурге начали производить гражданские беспилотники

До конца года выпустят еще порядка тысячи аппаратов. В это же время планируют запустить продажи.

В Петербурге запустили серийное производство безбилетников для гражданского рынка. Об этом сообщили 24 октября в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В ноябре планируют собрать первые 400 беспилотников. До конца года выпустят еще порядка тысячи аппаратов. В это же время планируют запустить продажи. Беспилотник собран в том числе из российских материалов. По данным Министерства промышленности и торговли, его можно будет эксплуатировать даже при сильном ветре и отрицательной температуре.

Устройства будут продавать в водонепроницаемом кейсе. Помимо беспилотника, в комплект входят два сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на смартфон, комплект запасных лопастей, ключ для их установки, кабели и зарядные устройства. В следующем году планируется расширить линейку и нарастить производство такого типа беспилотников.

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну ракету HARM.

Фото: phxere

