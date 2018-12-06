Петербургская рождественская ярмарка принимает гостей

12 декабря новогодние ряды открылись для петербуржцев и туристов.

В Петербурге заработала главная Рождественская ярмарка. 12 декабря пространство на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах открыло свои торговые ряды для горожан и туристов.

Помимо прилавков с новогодними подарками и продуктами на ярмарке площадью более восьми тысяч метров открылись зоны для развлечения и отдыха: Дом ремесел, где проведут мастер-классы, Дом Деда Мороза, аттракционы и каток. Все площадки будут бесплатно работать для всех желающих ежедневно до 13 января с полудня до девяти вечера. Ряды украшены фигурками символа 2020 года – мыши, красивыми елями и светящимися фигурками героев из сказок.

В субботу, 14 декабря, ярмарка откроется не просто официально, но и торжественно. На центральной сцене выступит около 50 артистов и творческих коллективов, к вечеру покажут световое представление.

Также в Петербурге открылось инклюзивное кафе "Огурцы". Piter.TV посмотрел, что внутри.

Фото: Piter.TV