На Ленсовета иномарка сбила пенсионера, нарушавшего ПДД

В утренней аварии на улице Ленсовета пострадал пенсионер. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда машина сбила его.

В Московском районе Северной столицы утром в пятницу, 12 января, произошла авария с участием пешехода и иномарки. Ford Fusion сбил пешехода около дома 53 на улице Ленсовета. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Очевидно, что пострадавший нарушал правила.

В результате аварии 65-летний мужчина получил тяжкие травмы, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Его отвезли в больницу, где врачи оказывают ему помощь. Сотрудники ведомства выясняют подробности происшествия.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что маршрутка "обняла" дерево в Красном Селе: пострадал водитель.