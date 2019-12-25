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На территории института Вавилова в Петербурге появится новый жилой комплекс
Сегодня, 11:10
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На территории института Вавилова в Петербурге появится новый жилой комплекс

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Город на Неве готовится к изменениям, связанным с развитием жилой инфраструктуры. Речь идет об участках института имени Вавилова.

Занимаемый участок Государственного оптического института им. С. И. Вавилова, находящийся на Биржевой линии, будет преобразован в современный комплекс среднеэтажных и многоэтажных жилых домов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Перевод данного участка на Биржевой линии в зону жилой застройки был одобрен Комиссией по подготовке изменений в генеральный план Петербурга.

Общая площадь этой территории составляет 6 тысяч квадратных метров. Она была приобретена на торгах за впечатляющую сумму в 302 миллиона рублей компанией ООО "Арсенал-6".

Ранее сообщалось, что дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц был признан объектом культурного наследия.

Фото: Piter.TV

Теги: вавилов, жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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