На территории института Вавилова в Петербурге появится новый жилой комплекс

Город на Неве готовится к изменениям, связанным с развитием жилой инфраструктуры. Речь идет об участках института имени Вавилова.

Занимаемый участок Государственного оптического института им. С. И. Вавилова, находящийся на Биржевой линии, будет преобразован в современный комплекс среднеэтажных и многоэтажных жилых домов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Перевод данного участка на Биржевой линии в зону жилой застройки был одобрен Комиссией по подготовке изменений в генеральный план Петербурга.

Общая площадь этой территории составляет 6 тысяч квадратных метров. Она была приобретена на торгах за впечатляющую сумму в 302 миллиона рублей компанией ООО "Арсенал-6".

Ранее сообщалось, что дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц был признан объектом культурного наследия.

Фото: Piter.TV