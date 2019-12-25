В Петербурге на таможне остановили радиоактивные часы, направлявшиеся в Великобританию

Посылка "фонила" в 80 раз больше нормы.

На Пулковской таможне остановили посылку, на которую среагировала система радиационного контроля "Янтарь- 1П". Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, коробка "фонила" в 80 раз больше нормы.

Известно, что посылка пересылалась из Петербурга в Великобританию, внутри находились часы в деревянном корпусе. Специалисты выявили в составе покрытия циферблата и стрелок часов радионуклиды Торий-232 и Радий-226. Отмечается, что подобные посылки периодически выявляются на Почтовом таможенном посту, при отправлении таких товаров с таможенной территории проводится радиологическая экспертиза, которая выносит вердикт о принадлежности посылки к категории радиоактивных отходов. После этого товар передают для захоронения в специализированную организацию.

В случае с часами принимается решение о проведении упомянутой экспертизы. Впоследствии данный факт может перерасти в уголовное дело о "Нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге раскрыли канал поставок стероидов из Европы.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни