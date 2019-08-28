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В Петербурге на свет появились три двойни
Сегодня, 17:03
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smirenny

В Петербурге на свет появились три двойни

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Губернатор навестил родильные дома №6, №9 и №17.

Глава города сообщил на своей странице в соцсети, что в субботу, 2 мая, в Петербурге на свет появились три двойни.

Губернатор навестил молодых мам в роддомах №6, №9 и №17. Александр Беглов отметил, что начиная с 38 недели беременности  и при поступлении в родильный дом женщины сдают тест на коронавирус. Персонал обследуется еженедельно. 

Всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге родились почти 14000 детей (13766). Из них - 223 двойни и три тройни. Спасибо всем медикам за их титанический труд!

поблагодарил Беглов.

Ранее мы писали, что у сотрудников и пациентов психиатрической больницы имени Кащенко обнаружили коронавирус.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте

Теги: рождение ребенка, тройняшки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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