Губернатор навестил родильные дома №6, №9 и №17.

Глава города сообщил на своей странице в соцсети, что в субботу, 2 мая, в Петербурге на свет появились три двойни.

Губернатор навестил молодых мам в роддомах №6, №9 и №17. Александр Беглов отметил, что начиная с 38 недели беременности и при поступлении в родильный дом женщины сдают тест на коронавирус. Персонал обследуется еженедельно.

Всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге родились почти 14000 детей (13766). Из них - 223 двойни и три тройни. Спасибо всем медикам за их титанический труд!



поблагодарил Беглов.

Ранее мы писали, что у сотрудников и пациентов психиатрической больницы имени Кащенко обнаружили коронавирус.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте