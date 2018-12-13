В Петербурге на развитие науки выделят более 60 миллионов рублей

В городе определили порядок выдачи субсидий в научной и научно-технической деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 23 мая, на эти цели правительство выделит 61,4 млн рублей.

Цели, на которые будут выплачивать гранты: подготовка и выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий, проведение исследований и разработок в области сельского хозяйства, конгрессов, конференций, форумов российского и мирового уровня. На гранты могут рассчитывать молодые ученые, молодые кандидаты наук, а также хозяйственные общества для возмещения затрат, связанных с внедрением результатов интеллектуальной деятельности.

Наконец, город готов оказать поддержку общественным объединениям научных работников для развития их деятельности.

Ранее Piter.TV рассказал о выставке "Деньги, которых не было", открывшейся в Петропавловской крепости.

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