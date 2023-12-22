В Петербурге на пересечении проспектов Стачек и Трамвайного произошло вытекание воды

К 19:50 6 января вытекание локализовали.

На пересечении проспектов Стачек и Трамвайного в Петербурге 6 января произошло вытекание воды на проезжую часть. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уточнили, что информация о происшествии у дома 118 поступила в 19:10. В ходе обследования специалисты обнаружили технологическое нарушение на домовом вводе диаметром 200 миллиметров. К 19:50 вытекание локализовали.

На время работ два жилых дома будут переведены на систему временного водоснабжения. На адрес направлена дополнительная бригада для отвода воды. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

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