В Петербурге на обновление электротранспорта потратят почти 87 млрд рублей

Конкурсы начнут проводить уже в ближайшее время.

Парк петербургского электротранспорта масштабно обновят в ближайшие несколько лет. На закупки планируется потратить около 87 млрд рублей. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Конкурсы начнут проводить уже в ближайшее время. До 2023 года в городе обновят 569 единиц техники, в последующие пять лет – ещё 647 единиц.

На закупку новых троллейбусов и трамваев "Горэлектротранс" планирует потратить 86,9 млрд руб.

Ранее троллейбусы № 23 начали ездить до станции метро "Старая Деревня".

Фото: Piter.tv