На набережной Фонтанки появится еще одна велодорожка

Дорожка протяженностью 5 километров появится до 15 октября.

В Петербурге появится еще одна дополнительная велодорожка на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает пресс-служб СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Контракт уже заключили с ООО "ПромИнвест-Групп". Компания должна будет до 15 октября обустроить велосипедные полосы протяженностью 5 километров. Полосы будут как на четной, так и на нечетной стороне набережной Фонтанки: от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта.

Всего за этот год в Петербурге хотят создать 6 велосипедных дорожек. На набережной реки Карповки, Морском проспекте, проспекте Культуры, проспекте Юрия Гагарина и на Бухарестской улице.

С недавних пор велодорожки в центре Петербурга стали причиной серьезных конфликтов.

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