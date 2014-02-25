На Лиговском проспекте откроют первый китайский супермаркет

Первые месяцы товар будет поступать от российских компаний с Дальнего Востока, а затем уже из самой Поднебесной.

На Лиговском проспекте заработает супермаркет с товарами китайских брендов. Как рассказал "Петербургскому дневнику" президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиган, магазин откроется на первом этаже бывшего клуба "Метро".

По словам президента Китайского общества в Петербурге, магазин откроется в течение ближайшего месяца. В основном, там будут продавать продукты, но там же будет маленькая сувенирная лавка и кафе. Там можно попробовать молочный чай, национальные сладости.

Первые месяцы товар будет поступать от российских компаний с Дальнего Востока, а затем уже из самой Поднебесной.

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Фото: pexels