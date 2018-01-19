На Крещение в Петербурге могут появиться альтернативные купели

К 19 января в городе водоёмы вряд ли покроются льдом.

Крещенские купания в Петербурге оказались под угрозой, к 19 января водоёмы в городе и Ленобласти могут не покрыться льдом. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Смольный забеспокоился из-за прогнозов синоптиков и поручил администрациям районов подготовить альтернативные места для купания в проруби. Исходя из этого, спасатели будут составлять планы размещения техники и спасателей.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов при этом отметил, что это не точный прогноз, лёд может и появиться, но достаточно тонкий.

Синоптик: в этом году в Петербурге не стоит ждать настоящую зиму.