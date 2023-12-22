В Петербурге на 1,7 тыс. улицах обновят дорожную разметку

Дорожную разметку в городе на Неве наносят термопластиком и холодным пластиком.

В Петербурге в начале мая стартует сезон нанесения и обновления дорожной разметки. Он продлится до конца октября, сообщили в пресс-службе Смольного 16 апреля.

Губернатор города отметил, что в результате мер, которые принимаются в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", в Петербурге в течение 3 лет снижается количество ДТП. В 2023 году произошло на 3,6% аварий меньше, чем в 2022-м.

Кроме того, снижению числа ДТП способствует комплекс технических мер по ликвидации очагов аварийности и опасных участков дорожной сети. В частности, это относится к правильному нанесению дорожной разметки в местах концентрации ДТП.

Дорожную разметку в городе на Неве наносят термопластиком и холодным пластиком. Всего в 2024 году намерены нанести более 737 тыс. "квадратов" и демаркировать свыше 133 тыс. "квадратов" дорожной разметки на 1,7 тыс. улицах.

Работы проведут по заказу предприятия "Дирекция по организации дорожного движения Санкт Петербурга". С подрядными организациями уже заключили госконтракты.

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Фото: Piter.TV