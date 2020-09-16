Средняя цена за квадратный метр элитного жилья составляет 463,6 тыс. рублей.

В этом году на 14% сократились продажи элитной недвижимости в Петербурге. Об этом рассказали аналитики консалтинговой компании "Knight Frank St Petersburg".

С января по июнь этого года было продано 183 квартиры в элитных жилых комплексах – это 23,3 тыс. квадратных метров. В прошлом году объем продаж был больше на 14%. Однако эксперты отмечают, что спрос на элитное жилье остается по-прежнему высоким.

На конец июня этого года средняя цена за квадратный метр элитного жилья составляет 463,6 тыс. рублей. Так, стоимость квадратного метра выросла на 11% по сравнению с показателями прошлого года. По словам экспертов, средняя цена на рынке выросла из-за изменения выборки, ее пополнения дорогостоящими квартирами.

Ранее мы писали, что среди российских миллионеров вырос спрос на элитное жилье в Лондоне.

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