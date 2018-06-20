Петербуржец вымогал интимные фотографии у 13-летней школьницы

Он угрожал школьнице.

В Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который вымогал интимные фотографии несовершеннолетней. Он угрожал девочке и присылал аналогичные фотографии. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, мужчина 8 марта писал с двух страниц социальной сети "ВКонтакте" под именами женщин девочке 2006 года рождения. Он попросил прислать свои интимные фотографии. После он заставлял снова и снова присылать новые снимки под угрозой распространения предыдущих фотографий.

Об инциденте в полицию заявила мать девочки.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге 13-летняя школьница забеременела от 22-летнего официанта в гостинице.

Фото: Piter.TV