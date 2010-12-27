В Петербурге 13-летняя школьница забеременела от 22-летнего официанта в гостинице

Молодой человек живет с матерью своего ребенка и воспитывает малыша. Однако, на него возбуждено уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде.

Следственный комитет заинтересовался несорвершеннолетней роженицей, которая вступила в интимные отношения с 22-летним официантом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в августе 2017 года в гостинице "Репинская" (Ленинградская область) 22-летний официант склонил к половому сношению 13-летнюю постоялицу. Об этом никому не было известно, пока несовершеннолетняя не родила ребенка.

Теперь молодой человек обвиняется по 3 части 134 статьи УК РФ (соитие с несовершеннолетним, не достигшим 14 лет). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Однако, молодой человек был готов к отцовству и сейчас пара вместе воспитывает своего малыша.

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