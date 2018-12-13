В Петербурге мужчина умер от майского переохлаждения

На теле пострадавшего были обнаружены гематомы на голове, а изо рта пахло .

Пришедшие в Петербург заморозки стали причиной гибели пожилого мужчины на юге города. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 3 мая, в арке 114-го дома на проспекте Ветеранов горожане нашли тело пенсионера. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от переохлаждения. Отмечается, что на теле пострадавшего были обнаружены гематомы на голове, а изо рта пахло .

Ранее Piter.TV писали о ДТП в Центральном районе Санкт-Петербурга, в результате которого серьезно пострадали и были ранены водителей с пассажиркой.

Фото: Piter.TV