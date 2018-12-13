Агрессивный автомобилист избил преподавателя вуза на набережной реки Смоленки

Мужчина сломал своему оппоненту руку и выбил зуб.

Суд Василеостровского района вынес приговор в отношении Омарова Гаджи-Мурада, который стал зачинщиком дорожного конфликта на набережной реки Смоленки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела подсудимый обогнал по тротуару ехавший перед ним автомобиль и преградил ему дорогу. После он подошел к легковушке и вытащил из нее за руки водителя, преподавателя одного из петербургских вузов. Далее мужчина начал бить своего оппонента по голове и лицу. В результате потерпевший получил перелом шиловидного отростка правой лучевой кости и лишился зуба.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал. Тем не менее, судья назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 лет условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, осужденный должен будет заплатить потерпевшему 250 тысяч рублей морального вреда.

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Фото: Piter.TV