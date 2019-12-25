В Петербурге избили и ограбили мужчину, который решил помочь мигранту

У пострадавшего отняли телефон, который с учетом износа оценивается в 20 тысяч рублей.

Полиция Петербурга организовала проверку после нападения на мужчину в Тучкове переулке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Поздним вечером к пострадавшему подошел мигрант, представившийся Фарухом, и попросил о помощи. Он заявил о необходимости задержать злоумышленника, который пытался скрыться с места ДТП. Мужчина согласился.

Когда вместе с Фарухом они задержали нарушителя, тот начал кричать, что его избивают, и пригрозил друзьями, которые приедут и разберутся с обидчиками. Фарух отошел, чтобы позвонить по телефону. В этот момент к месту происшествия подъехал Volkswagen Polo. Из него вышли пять мужчин неславянской внешности и избили петербуржца, который изначально вызвался просто помочь.

Злоумышленники отобрали у пострадавшего телефон и уехали. С учетом износа аппарата, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Для мужчины этот ущерб оказался значительным.

Ранее мы писали, что напавшего на аптеки Выборгского района злоумышленника задержали.

Фото: pixabay.com