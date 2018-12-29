Петербуржец прописал в своей квартире 113 граждан Узбекистана и Таджикистана

Площадь квартиры при этом составляет 43 квадратных метра.

Прокуратура вынесла обвинительное постановление в отношении петербуржца, в квартире которого было зарегистрирована 113 граждан Республик Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с октября по ноябрь 2018 года фиктивно поставил на учет по месту своего жительства 113 иностранных граждан. Площадь квартиры при этом составляет 43 квадратных метра.

Обвиняемый вину в совершении этого преступления признал, в содеянном раскаялся. Обвиняемый может получить до трех лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV