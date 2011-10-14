В Горелово грузчик проломил молотком голову соседу

В прошлом подозреваемый уже привлекался к ответственности за покушение на убийство.

Житель Красносельского района ударил молотком своего соседа. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, а подозреваемого увезли в полицию, узнал Piter.tv.

Инцидент произошел 27 марта. На уличные разборки на улице Коммунаров в Горело обратил внимание прохожий. По его словам, неизвестный мужчина размахивал молотком. Под подозрение попал 41-летний грузчик, который живет в соседнем доме. Он выяснял отношения силой с 46-летним соседом. На место приехала полиция и успела задержать агрессора.

У пострадавшего предварительно диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ноги и кисти рук, ножевые ранения груди.

Подозреваемый уже ранее привлекался к ответственности за покушение на убийство. Его посадили в тюрьму 90-х годах на 14 лет.

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