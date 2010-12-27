В Петербурге под сорвавшейся кабиной тягача погиб мужчина

Мигрант прибыл в Россию с частным визитом.

Вечером 10 ноября в полицию поступила информация о трагическом случае на арендуемой территории транспортной компании на Литовской улице, 16. В результате ЧП погиб 29-летний приезжий из Узбекистана. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в 20:50. Во время ремонта транспортного тягача Mercedes-Benz A произошло повреждение подушки кабины. В результате кабина сорвалась и придавила мужчину, который ремонтировал транспорт. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

Известно, что мигрант прибыл в Россию с частным визитом. Данных о его регистрации на территории Петербурга или Ленобласти нет. По факту случившегося ведется проверка.

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Фото: pixabay.com