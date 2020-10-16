В Петербурге мужчина подрался с охранником ТЦ из-за нежелания надеть маску

Инцидент произошел в торговом центре на Гражданском проспекте.

В Петербурге охранник ТЦ сделал посетителю замечание, так как тот был без маски, а посетитель ответил охраннику ударом в лицо. Об этом сообщил 47news.

Инцидент произошел в торговом центре на Гражданском проспекте. Как оказалось, охранник попросил мужчину надеть маску, в ответ он услышал, что его дело охранять, а не следить за наличием СИЗ. Сотрудник ТЦ попросил пройти на выход и решил проводить мужчину за рукав.

В этот момент посетитель ударил охранника в лицо и занял боевую стойку, что видно на записи камер видеонаблюдения. Охранник сумел повалить буйного посетителя, теперь он находится в отделении полиции.

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Видео: 47news