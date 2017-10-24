Молодой петербуржец несколько часов не подозревал о пуле в голове

На Невском проспекте в парня выстрелили из травмата.

Днем 20 августа в Городскую больницу №26 привезли 28-летнего петербуржца с пулей в голове. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому темечка и вдавленный перелом черепа. Об этом сообщают "Невские новости".

Как сообщил Андрей К. сотрудникам уголовного розыска, в ночь с 19 на 20 августа он в состоянии алкогольного опьянения гулял по Невскому проспекту. Вдруг молодой человек услышал сильный хлопок, почувствовал резкую боль в голове и упал на асфальт. Прохожие помогли ему встать на ноги и вызвали такси. Дома Андрей лег спать, а днем следующего дня решил обратиться в местную поликлинику. Оттуда парня экстренно госпитализировали в больницу на улице Костюшко и поместили в реанимацию с тяжелыми травмами головы. Во время операции из черепа извлекли пулю.

В настоящее время потерпевший находится в больнице в состоянии средней тяжести. По предварительной информации в петербуржца стреляли из травматического пистолета. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.

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