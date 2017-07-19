В Никольском пятилетняя девочка выстрелила себе в голову из травматического пистолета

Малышка получила ранение в скулу и контузию глаза.

Накануне вечером в петербургскую больницу доставили пятилетнюю девочку с огнестрельным ранением в голове. Ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в коттедже поселка Никольское. В четверг вечером глава семейства вернулся с работы и положил травмат "Оса" в доступное место. Девочка взяла оружие и выстрелила себе в голову. Ребенок остался жив, однако получил ранение в скулу и контузию глаза.

В настоящее время по данному делу проводится проверка. Уже сейчас ясно, что семья потерпевшей полная и благополучная. Родители воспитывают еще одного ребенка.

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